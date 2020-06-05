05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı HDP'li Cemile Eminoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberleri... HDP'nin Belediye Başkanı , gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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HDP'Lİ EMİNOĞLU GÖZALTINA ALINDI

'ın ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Detaylar gelecek...

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