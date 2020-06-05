05 Haziran 2020, Cuma
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Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı özel afişler

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hizmet sektörüne özel hazırlanan rehberler doğrultusunda afişler tasarlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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BAKANLIKTAN KORONAYA KARŞI ÖZEL AFİŞLER
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hizmet alanındaki her sektöre özel hazırlanan rehberler doğrultusunda tasarlanan afişler, "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html" adresinden yayımlandı.

İş yerlerine yönelik afişlerde, maskenin doğru takılması, mesafenin korunması, ellerin sık yıkanması, eller ile yüze temas edilmemesi uyarıları yer aldı. Pazar yerlerinde esnafın bağırarak satış yapmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

İŞTE O AFİŞLER...


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