05 Haziran 2020, Cuma
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı

Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan , çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BAKAN SELÇUK’TAN 'ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE' PAYLAŞIMI

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocuklara özel üretimi ile ilgili fotoğraflı mesaj paylaştı. Selçuk "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin 'http://epttavm.com' mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta ise Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olgunlaşma enstitülerinde çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak üretilen özel maskelerin görüntüleri yer aldı.

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