05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı!

İstanbul 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı!

Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 ’nde sosyal medyada yer aldı. kullanıcıları, ’li ile İstanbul’un 90'lı yılların başına döndüğünü belirtilerek tepki gösterdi. ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve , Başkan ’ın talimatıyla Riva deresinin kimsenin insafına bırakılmayacağını ve temizleneceğini belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL 90'LI YILLARIN BAŞINA GERİ DÖNÜYOR! ŞİMDİ DE YENİKAPI!

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; Yenikapı'da bulunan etkinlik alanının kirli görenler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntüye İstanbul 90'lı yılların başına döndüğü belirtilerek tepki gösterildi.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI DA KİRLİ

5 'nde Yenikapı'da yer alan etkinlik alanının kirli hali sosyal medyada yer aldı. Büyük tepki çeken görüntüye birçok yorum yapıldı. Ayrıca bir yıl içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çevre katliamı gibi kirlilikle ilgili görüntüler kamuoyunda yer aldı.

İstanbul 1994’lere geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı | Video İSTANBUL 1994’LERE GERİ DÖNÜYOR! ŞİMDİ DE YENİKAPI | VİDEO

"KOKUYU HAYAL EDEBİLİYORUM 90'LARDAN"

Recep isimli kullanıcı "Havalarda ısınıyor. Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan" Diyerek tepki gösterdi. Bir diğer kullanıcısı Gurbet Kuşu, "Bu daha iyi günler, hele söyle sona dogru yaklasalim yani 3 sene sonrasi filan. Sanirim Istanbuldan göcler tersine dönecek" diyerek tepki gösterdi. Yeditepe isimli hesap ise "'den beklenen çöp çukur pislik 1 sene olmadan yüzünü gösterdi" dedi.

RİVA DERESİ CHP'NİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK!

'nin, kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması sonrası oluşan kirlilikle alakalıda görüntüler kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Çevre ve ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, temizleyeceğiz" dedi.

DAMLA KAYA / SABAH

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA