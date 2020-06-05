İstanbul 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı!
İstanbul Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 Haziran Çevre Günü’nde sosyal medyada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, CHP’li İBB ile İstanbul’un 90'lı yılların başına döndüğünü belirtilerek tepki gösterdi. İSKİ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Riva deresinin kimsenin insafına bırakılmayacağını ve temizleneceğini belirtti.
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; İstanbul Yenikapı'da bulunan etkinlik alanının kirli görenler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntüye İstanbul 90'lı yılların başına döndüğü belirtilerek tepki gösterildi.
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI DA KİRLİ
5 Haziran Çevre Günü'nde Yenikapı'da yer alan etkinlik alanının kirli hali sosyal medyada yer aldı. Büyük tepki çeken görüntüye birçok yorum yapıldı. Ayrıca bir yıl içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çevre katliamı gibi kirlilikle ilgili görüntüler kamuoyunda yer aldı.
"KOKUYU HAYAL EDEBİLİYORUM 90'LARDAN"
Recep isimli kullanıcı "Havalarda ısınıyor. Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan" Diyerek tepki gösterdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gurbet Kuşu, "Bu daha iyi günler, hele söyle sona dogru yaklasalim yani 3 sene sonrasi filan. Sanirim Istanbuldan göcler tersine dönecek" diyerek tepki gösterdi. Yeditepe isimli hesap ise "Chp'den beklenen çöp çukur pislik 1 sene olmadan yüzünü gösterdi" dedi.
RİVA DERESİ CHP'NİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK!
İSKİ'nin, kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması sonrası oluşan kirlilikle alakalıda görüntüler kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, temizleyeceğiz" dedi.
DAMLA KAYA / SABAH
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