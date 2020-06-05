05 Haziran 2020, Cuma
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun ’deki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay, "Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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CHP VE HDP'YE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının 'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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