Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun TBMM’deki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay, "Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.
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