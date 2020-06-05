05 Haziran 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Uyanık olalım

 , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, paylaştığı bir fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE UYARISI: UYANIK OLALIM

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısından bulundu.

Koca paylaştığı bir fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

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