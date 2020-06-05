Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Uyanık olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, paylaştığı bir fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısından bulundu.
Koca paylaştığı bir fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.
Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020
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