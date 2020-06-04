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Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

'da, bir kargo firmasında ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operasyona, 'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru 'ın adı verildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "" türküsünü kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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VAN'DA 82 KİLO 155 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpekleri "Zeyna" ve "Zeus"un da desteğiyle arama yaptı.

Operasyona, 'ın Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan kişinin silahla açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru 'ın adını veren ekipler, yaptıkları aramada, köpeklerin koku almasını önlemek için kireç önleyici kutuların içine gizlenmiş 249 pakette buldu.

Gözaltına alınan İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "Şehitler Ölmez" türküsünü kullandı.



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