Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi
Van'da, bir kargo firmasında 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operasyona, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adı verildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "Şehitler Ölmez" türküsünü kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpekleri "Zeyna" ve "Zeus"un da desteğiyle arama yaptı.
Operasyona, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan kişinin silahla açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adını veren ekipler, yaptıkları aramada, köpeklerin koku almasını önlemek için kireç önleyici kutuların içine gizlenmiş 249 pakette 82 kilo 155 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "Şehitler Ölmez" türküsünü kullandı.
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