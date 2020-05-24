Fransa'dan Başkan Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu: Cumhurbaşkanım lütfen yardım edin!
Fransa’nın Lens şehrinde yaşayan Türk aileden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardım çağrısı yapıldı. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye’ye gelemeyen İbrahim Eşkil, kanser hastası olan eşi Emine Eşkil’in durumunun ağırlaştığını belirten bir video yayınladı. Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’ne başvurduklarını ama geri dönüş alamadıklarını belirttiği videoda “Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bize yardım edin” diye çağrıda bulundu. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...
Fransa'nın Lens şehrinde yaşayan Türk eşi kanser hastası olduğu ve tedavisinin yapılmadığını için Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurdu. Aile kendilerinden raporları istendikten sonra Paris Büyükelçiliği'nden geri dönüş alamadıkları için bir video hazırladı. Eşinin hasta yatağının başında çekim yapan İbrahim Eşkil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti.
BEŞ YILDIR KANSER, YATAĞA DÜŞTÜ
İbrahim Eşkil, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum" diye başladığı videoda şu cümleleri kurdu: "Ben İbrahim Eşkil, Fransa'nın Lens kentinde yaşayan bir Türk'üm eşim Emine Eşkil kendisi beş yıldır kanser tedavisi görüyordu. Türkiye'ye periyodik aralıklarla aminoterapi ve fizyoterapi için gidip geliyordu. Durumunda herhangi büyük bir riski yoktu. Fakat bundan iki-üç ay önceye kadar Kovid-19 salgını başlamadan önce küçük bir atak geçirdi. Ondan sonra bundan 10 gün öncede bir epilepsi krizine benzer bir kriz geçirdi. Ondan sonra yatağa düştü. Artık yataktan üç-dört kişinin yardımıyla kalkabiliyor. Gördüğünüz üzere.
"CUMHURBAŞKANIM LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN"
Durumu gerçekten de çok ciddi. Paris Büyükelçiliği ile biz irtibata geçtik, evraklarımızı gönderdik, bizden rapor istediler, dilekçe istediler, Türkiye'ye tedavi görmesi için. Fakat herhangi bir dönüş yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bize yardım edin. Başka çaremiz kalmadı. Gerçekten de durumumuz çok ciddi. Çocuklarımız korkuyor, bayramı bile düşünemiyoruz. Sadece şu anda eşimin Türkiye'de tedavisinin devam etmesi için sizden yardım talep ediyoruz. Eşimin size söyleyecek bir-iki sözü var. Kendisi çok yorgun çok acı çekiyor"dedi.
"YARDIM EDİN FELÇ OLMAKTAN KORKUYORUM"
Eşi ise hasta yatağından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanım bana yardım edin çok acı çekiyorum. Artık nefes alamamaya başladım ve sırtım üstünde yatamıyorum, çok acı çekiyorum. Her gün felç olmaktan korkuyorum."
"HASTAM KÖTÜLEŞTİ, ACİLEN TÜRKİYE'YE GETİRİLMELİ"
Türkiye'de tedavisini yapan doktor Oğuz Çayan, kanser Emine Eşkil'in Türkiye'ye acilen getirilmesi için bir rapor hazırladı. Bu raporda Emine Eşkil'in sağlık durumu hakkında bilgi yer aldı. Doktor, kendisi tarafından yapılan tedavinin Fransa'da uygulanamadığından kaynaklı hastası Emine Eşkil'in hastalığında kötüleşme meydana geldiği ve acilen Türkiye'ye getirilmesi gerektiği belirtildi.
DAMLA KAYA - SABAH
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