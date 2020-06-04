Son dakika: Mayıs ayında terör örgütüne ağır darbe! 78 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada "Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamasından satır başları:
"Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.
Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır.
Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı"
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