Dünyanın en büyük lavanta adası! Yozgat Çekerek’ten muhteşem manzaralar
Tek parselde dünyanın en büyük lavanta adası Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde kuruldu. Adaya 250 bin lavanta dikildi. Muhteşem görüntüsünü ise AK Parti Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır sosyal medyada paylaştı. Çakır, “Lavanta Adası projemizle Çekerek marka şehir olacak inşallah Yaparsa AK Parti Yapar” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde bir lavanta adası oluşturuldu. AK Partili Çekerek Belediye Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı çalışma bir buçuk yıl kadar sürdü. Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan barajda bulunan yarımadayı değerlendiren 500 bin dekarlık alana ise ilk etapta 100 bin akabinde 60 bin lavanta dikildi. Tamamlanan çalışmalarına ardından şu an 250 bin lavanta dikildiği öğrenildi. Bölgenin turizm merkezi haline getirilmesi planlanırken, bu ada tek parselde dünyanın en büyük lavanta bahçesi özelliğini taşıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK LAVANTA ADASI
Sosyal medya hesabından Lavanta Adası'nın önceki ve sonraki halini sosyal medyadan paylaşan Çekelek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Lavanta Adası projemizle Çekerek marka şehir olacak inşallah #YaparsaAkPartiYapar" dedi.
Çekerek Belediye'si adadaki çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı ve "Tek Parselde 'Dünyanın En Büyük Lavanta Bahçesini' Yaptık! 1.500 Dekar araziye 250BİN Lavanta Fidesini Toprakla buluşturduk ve Lavantalarımız büyümeye başladı. 'Lavanta Adası' Ülkemize Hayırlı Olsun" mesajı verdi.
Oluşturulan avanta adasında, ahşap seyir terasları, kameriyeler, lavanta bahçeleri, gezinti yolları, iskele ve kafeterya, solar paneller, otopark, akülü araç servisleri, çocuk oyun alanları, balon kalkış yeri gibi yerler bulunuyor.
DAMLA KAYA/SABAH
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