03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: 500 bin TL ödülle aranıyordu! Bitlis'te Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs 2020 tarihinde, Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle ’de yer aldığı belirlendi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU!

Etkisiz hale getirilen teröristin, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 2019 yılında Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda; 'de yer alan sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova Alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi.

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