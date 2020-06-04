04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 78 kişi hakkında karar verildi

Son dakika haberine göre organize suç örgütüne yönelik görülen davanın bugün yapılan tutukluluk incelemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 78 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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ADNAN OKTAR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

30. , bugün dosya üzerinden tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk incelemesi yaptı. Mahkeme, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen , Oktar Babuna, Alev Babuna, Altuğ Müştak Berker, Ayşegül Huma Babuna, Ulviye Didem Ürer'in de aralarında bulunduğu 78 sanığın tutukluluk hallerini değerlendirdi. Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede, suçun katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, dosya kapsamındaki delilleri gerekçe göstererek tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

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