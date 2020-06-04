Son dakika: Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 78 kişi hakkında karar verildi
Son dakika haberine göre Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davanın bugün yapılan tutukluluk incelemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 78 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün dosya üzerinden tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk incelemesi yaptı. Mahkeme, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Adnan Oktar, Oktar Babuna, Alev Babuna, Altuğ Müştak Berker, Ayşegül Huma Babuna, Ulviye Didem Ürer'in de aralarında bulunduğu 78 sanığın tutukluluk hallerini değerlendirdi. Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede, suçun katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, dosya kapsamındaki delilleri gerekçe göstererek tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.
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