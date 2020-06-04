04 Haziran 2020, Perşembe
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TBMM'de önemli görüşme! İkinci yargı paketi komisyonda

ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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TBMM'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME! İKİNCİ YARGI PAKETİ KOMİSYONDA

Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLDİ
Toplantıda dünkü görüşmelerinde 39 maddesinin kabul edildiği ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler, teklif üzerindeki önergelerin müzakereleri ile devam ediyor.

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