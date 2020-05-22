22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması

CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması

24. , hesabı Twitter üzerinden CHP’li ’nin 2 milyon lira rüşvet aldığı suçlamasında bulundu.  İşte Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
CHP’DE RÜŞVET SKANDALI!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. , 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden 'nın 'ye ait ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulundu.

Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweetinde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti.

İŞTE O TWEET

CHP'li eski vekil tweetinde; "@kilicdarogluk haftalardır Ak Partili belediyenin 500 bin tl rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 Milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir rus atasözünü hatırlatayım; "eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" @mustafakoleoglu" dedi.

CHP GENEL BAŞKANI RÜŞVETİ BİLİYOR MU?

İddianın daha önce üzerinden ve siyasi kulislerde de konuşulduğu biliniyor. Ayrıca Kumluca Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiasının Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP'li başkanın Genel Başkan Yardımcısı 'yı bu konuyla görevlendirdiği de iddialar arasında…

SAPAN SABAH'A KONUŞTU

SABAH'ın ulaştığı Yıldıray Sapan, tweetinin arkasında olduğunu söyledi. Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını belirten Sapan, milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti. Konunun bazı yerel mecralarda da dile getirildiğini ve hiçbir şekilde tekzip edilmediğini kaydeden Sapan, "Benim tweetim üzerinden de yaklaşık 1 gün geçti. Ses çıkaran yok… Hem belediye başkanını, hem de Kılıçdaroğlu'nu etiketledim. Fakat çıt yok. Ben başkası hakkındaki iddiaları gündeme getiren kişilerin kendi evlerinin önünü süpürmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Kumluca Belediyesi'nin bir iş adamından 2 milyon lira rüşvet aldığı iddia ediliyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA