CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden Antalya'nın CHP'ye ait Kumluca Belediyesi ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulundu.

Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweetinde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti.

İŞTE O TWEET

CHP'li eski vekil tweetinde; "@kilicdarogluk haftalardır Ak Partili belediyenin 500 bin tl rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 Milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir rus atasözünü hatırlatayım; "eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" @mustafakoleoglu" dedi.

CHP GENEL BAŞKANI RÜŞVETİ BİLİYOR MU?

İddianın daha önce sosyal medya üzerinden ve siyasi kulislerde de konuşulduğu biliniyor. Ayrıca Kumluca Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiasının Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP'li başkanın Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı bu konuyla görevlendirdiği de iddialar arasında…

SAPAN SABAH'A KONUŞTU

SABAH'ın ulaştığı Yıldıray Sapan, tweetinin arkasında olduğunu söyledi. Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını belirten Sapan, milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti. Konunun bazı yerel mecralarda da dile getirildiğini ve hiçbir şekilde tekzip edilmediğini kaydeden Sapan, "Benim tweetim üzerinden de yaklaşık 1 gün geçti. Ses çıkaran yok… Hem belediye başkanını, hem de Kılıçdaroğlu'nu etiketledim. Fakat çıt yok. Ben başkası hakkındaki iddiaları gündeme getiren kişilerin kendi evlerinin önünü süpürmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Kumluca Belediyesi'nin bir iş adamından 2 milyon lira rüşvet aldığı iddia ediliyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)