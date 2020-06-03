Ali Babacan’ın fırsatçılık balonu elinde patladı! Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu gerçeklerle ders verdi
Ali Babacan’ın “Türkiye’de ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin olduğu” yönündeki mesajına Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan ders gibi yanıt geldi. Bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını gördüklerini belirten Şirinoğlu, AK Parti iktidarının ilk yıllarından itibaren farklı inanç mensubu vatandaşların birçok önemli kazanım elde ettiğini ve hiçbir kurumda ayrımcılık yaşamadığını belirtti. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Ali Babacan'ın "Türkiye'de ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin olduğu" yönündeki mesajına Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan ders gibi yanıt geldi. Bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını gördüklerini belirten Şirinoğlu, AK Parti iktidarının ilk yıllarından itibaren farklı inanç mensubu vatandaşların birçok önemli kazanım elde ettiğini ve hiçbir kurumda ayrımcılık yaşamadığını belirtti. Şirinoğlu, Ermeni toplumunun tüm sıkıntılarına çözüm bulan ve kendilerine sahip çıkma iradesi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye'de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren, özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir.
Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır.
Ayrıca, Kuzguncukta bulunan Ermeni kilisemize kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı cemaatimizi derinden üzmüştür.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığı'nın hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir.
AK Parti iktidarının ilk yıllarında Saygıdeğer Beyefendi'nin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır.
Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz."
SEMA ALİM DALGIÇ
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