Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM.

1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hqYpVSBBL2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020