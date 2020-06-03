03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 3 Haziran'ın vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam 166 bin 422, can kaybı 4 bin 609 oldu.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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