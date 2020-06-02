Türkiye vatandaşlarına sahip çıkmaya devam ediyor! Selda Gül Ekenel için Norveç'e ambulans uçak gönderildi
Son dakika haberleri... Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Türkiye dünyanın her bölgesindeki vatandaşının yardım çağrısına koşmaya devam ediyor. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.
Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.
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