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Türkiye vatandaşlarına sahip çıkmaya devam ediyor! Selda Gül Ekenel için Norveç'e ambulans uçak gönderildi

Son dakika haberleri... 'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan , 'nin gönderdiği ambulans uçakla 'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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TÜRKİYE VATANDAŞINA SAHİP ÇIKTI! SELDA GÜL EKENEL İÇİN NORVEÇ'E AMBULANS UÇAK GÖNDERİLDİ

dünyanın her bölgesindeki vatandaşının yardım çağrısına koşmaya devam ediyor. 'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan , Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla 'ndan tedavi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.

Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.

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