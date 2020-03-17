17 Mart 2020, Salı
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PKK elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın korumalığını yapan terörist için karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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PKK ELEBAŞLARININ KORUMALIĞINI YAPAN TERÖRİST İÇİN KARAR

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda / elebaşları ve başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunan 2 teröristten biri tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yapan ve '/ terör örgütü mensubu' olduğu tespit edilen biri kadın olmak üzere 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu, 9 Mart 2020 günü icra edilen fiziki takip neticesinde yakalandığı bildirilmişti. PKK/KCK terör örgütüne 1996 ve 1999 yılında katıldıklarını beyan eden teröristler, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman ve başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını da beyan etmişlerdi. PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu da beyan eden teröristlerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika: PKK elebaşları Karayılan ve Bayık'ın korumalığını da yapan 2 terörist yakalandı SON DAKİKA: PKK ELEBAŞLARI KARAYILAN VE BAYIK'IN KORUMALIĞINI DA YAPAN 2 TERÖRİST YAKALANDI
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