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Son dakika: Trump göstericilere karşı ağır silahlı askerleri görevlendirdi

Son dakika haberleri... Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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TRUMP AĞIR SİLAHLI ASKERLERİ GÖREVLENDİRDİ

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