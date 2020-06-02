Valilik açıklama yaptı! Grup Yorum korsan konser duyurusu yapmış

DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa'daki karargâhına onaylattığı ortaya çıkmıştı. Örgütün İstanbul'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlenmişti.



Hatta Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Helin Bölek geçtiğimiz yıl DHKP-C'nin kararıyla girdikleri açlık grevi sonrası hayatlarını kaybetmişti. DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan yargılanan iki ismin örgütle bağlantıları tek tek ortaya çıkarılmıştı.



Örgütün Türkiye Genel Komitesi'nde yer alan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek'in DHKP-C Yurtdışı Merkezi Komitesi'ne gönderdiği raporlar tespit edilmişti. Raporlarda, örgüt faaliyetlerine ilişkin çok sayıda detayın yer aldığı, en ufak faaliyetin bile yurtdışındaki yöneticilere onaya sunulduğu görülmüştü.



"GELİYORUZ" TWEETİ

Bugün ise Grup Yorum isimli topluluk sosyal medya hesapları üzerinden bir 'Geliyoruz' başlıklı bir tweet attı. 9 Ağustos günü Yenikapı Miting Alanı'nda Halk Konseri vereceklerini kaydeden Grup Yorum'un bu tweeti kısa sürede CHP'nin yayın organı Halk TV'nin internet sitesinde haberleştirildi.





HALK TV DUYURUSUNU YAPTI

Halk TV, "Grup Yorum, 9 Ağustos Pazar günü saat 15.00'da Yenikapı Miting Alanı'nda ücretsiz halk konseri vereceklerini duyurdu. Konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi" şeklinde paylaştığı haberde "Konserleri yasaklandığı için uzun zamandır sahne alamayan Grup Yorum, Twitter hesabı üzerinden "GELİYORUZ" diyerek 9 Ağustos'ta konser vereceklerini duyurdu. Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklandı. Grup Yorum, konseri yasakların kaldırılması için ölüm orucunda yaşamını yitiren üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'e ithaf ettiklerini duyurdu" demesi dikkat çekti.





İZNİ KİM VERDİ?

DHKP-C terör örgütü ile bağlantıları ayyuka çıkan Grup Yorum'un, 9 Ağustos günü Yenikapı Miting Alanı gibi İstanbul'un en gözde noktasında konser vereceğini duyurması şaşırtıcı bulundu. Örgüt bağlantılı bu müzik grubuna burada konser iznini kimin verdiği merak konusu oldu.



Konu az önce valilik açıklaması ile açığa kavuştu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir."

Bu açıklama, Grup Yorum'un konser için hiçbir izin almadığını, korsan konser duyurusu yaptığını ortaya koydu.

SEMA ALİM - SABAH