MEB duyurdu: Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.

KESİNTİSİZ ALACAKLAR

19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacak öğretmenlerin aylık okuttukları ek ders ücretlerini kesintisiz alacakları öğrenildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)