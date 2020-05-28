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MEB duyurdu: Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı

Bakanı imzasıyla 81 ilin Valiliği’ne gönderilen yazıya göre, öğretmenler için 'a kadar uzatıldı. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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81 İLE YAZI GİTTİ! ÖĞRETMENLER DİKKAT

Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.

KESİNTİSİZ ALACAKLAR

19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacak öğretmenlerin aylık okuttukları ek ders ücretlerini kesintisiz alacakları öğrenildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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