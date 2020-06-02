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Mahir Ünal ve Mehmet Muş’tan CHP’li Öztrak’a anlamlı göndermeler

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, Sözcüsü ve döneminde yapan babası ’ın içki ve tiryakilik ile ilgili “Bol içki ve sigara içilir inşallah” şeklindeki sözlerini sosyal medyadan paylaşan Genel Başkan Yardımcısı “1976’tan bugüne aile boyu böyle bir fikri takip epeyce garip!” derken, AK Parti Grup Başkanvekili Dr. ise “Babadan oğula 44 senedir değişmeyen zihniyet!” yorumunu yaptı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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MAHİR ÜNAL VE MEHMET MUŞ’TAN CHP’Lİ ÖZTRAK’A ANLAMLI GÖNDERMELER

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 'ın babası , dönemi yaptı. Ayrıca 'in Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu. Bununla birlikte baba Orhan Öztrak, Deniz Gezmiş'in idamına "evet" diyenler arasındaydı.

ÖZTRAK, "BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DEDİ

Bununla birlikte, Ankara Kızılay'da "Fatoş Abla'nın Yeri" isimli mekânı hizmete girdiğinde Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak yeni snack-bar için "Bol içki ve sigara içilir inşallah" dileğiyle açtı.

"BABADAN OĞULA 44 SENEDİR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET!"

Grup Başkanvekili Dr. , sosyal medya hesabından Öztrak ve babası hakkında şunları yazdı: "3 Ağustos 1976 CHP'li Bakan Orhan Öztrak: 'Bol içki, sigara içilir inşallah' 1 Haziran 2020 CHP Sözcüsü oğul Faik Öztrak: 'Tiryakinin Erdoğan'ın elinden çektiğini kimse çekmemiştir' Babadan oğula 44 senedir değişmeyen zihniyet!"

"1976'TAN BUGÜNE AİLE BOYU BÖYLE BİR FİKRİ TAKİP EPEYCE GARİP!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , Muş'un iletisini paylaşarak aynen şunları yazdı: "Yıllarca bu ülkede filmlerde, dizilerde alkol özendirildi, her kademede alkol tüketimi çağdaş yaşam tarzının ölçütü oldu, inançlarından dolayı alkol kullanmayanlar için bir baskı aracıydı. Fakat 1976'tan bugüne aile boyu böyle bir fikri takip epeyce garip!"

Damla KAYA/SABAH

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