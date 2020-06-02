Mahir Ünal ve Mehmet Muş’tan CHP’li Öztrak’a anlamlı göndermeler
Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanlığı yapan babası Orhan Öztrak’ın içki ve tiryakilik ile ilgili “Bol içki ve sigara içilir inşallah” şeklindeki sözlerini sosyal medyadan paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “1976’tan bugüne aile boyu böyle bir fikri takip epeyce garip!” derken, AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş ise “Babadan oğula 44 senedir değişmeyen zihniyet!” yorumunu yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanlığı yaptı. Ayrıca Bülent Ecevit'in Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu. Bununla birlikte baba Orhan Öztrak, Deniz Gezmiş'in idamına "evet" diyenler arasındaydı.
ÖZTRAK, "BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DEDİ
Bununla birlikte, Ankara Kızılay'da "Fatoş Abla'nın Yeri" isimli mekânı hizmete girdiğinde Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak yeni snack-bar için "Bol içki ve sigara içilir inşallah" dileğiyle açtı.
"BABADAN OĞULA 44 SENEDİR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET!"
AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve babası hakkında şunları yazdı: "3 Ağustos 1976 CHP'li Bakan Orhan Öztrak: 'Bol içki, sigara içilir inşallah' 1 Haziran 2020 CHP Sözcüsü oğul Faik Öztrak: 'Tiryakinin Erdoğan'ın elinden çektiğini kimse çekmemiştir' Babadan oğula 44 senedir değişmeyen zihniyet!"
"1976'TAN BUGÜNE AİLE BOYU BÖYLE BİR FİKRİ TAKİP EPEYCE GARİP!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Muş'un iletisini paylaşarak aynen şunları yazdı: "Yıllarca bu ülkede filmlerde, dizilerde alkol özendirildi, her kademede alkol tüketimi çağdaş yaşam tarzının ölçütü oldu, inançlarından dolayı alkol kullanmayanlar için bir baskı aracıydı. Fakat 1976'tan bugüne aile boyu böyle bir fikri takip epeyce garip!"
Damla KAYA/SABAH
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