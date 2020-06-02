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Son dakika: Taliban’ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade corona virüsten öldü

Son dakika haberi...’ın yeni lideri ’nin yakalandığı coronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek yaşama veda ettiği öğrenildi. Molla Heybetullah, Taliban’ı ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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TALİBAN’IN YENİ LİDERİ KORONADAN ÖLDÜ

'ın yeni lideri 'nin yakalandığı coronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek yaşama veda ettiği öğrenildi.

Molla Heybetullah, Taliban'ı ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

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