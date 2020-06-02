Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme! Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75 gün sonra Ankara'da ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 75 GÜN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME! YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA'YI KABUL ETTİ | VİDEO
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Dört ay sonra ilk MGK bugün toplandı
- Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu!
- Yılmaz Özdil'e hayatının şoku! Çuval çuval...
- Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak?
- Barış Çakan olayında flaş gelişme!
- Şehit annesinden gelinine yürek yakan sözler
- Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı
- Camilerde cemaatle namaz ne zaman kılınacak?
- İSKİ'den çevre felaketi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...