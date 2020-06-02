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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme! Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti

Son dakika haberine göre , 75 gün sonra Ankara'da ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 75 GÜN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile 'nde görüştü.

Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme! Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 75 GÜN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME! YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA'YI KABUL ETTİ | VİDEO

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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