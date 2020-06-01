Başkan Erdoğan Ankara'ya dönüyor! 2,5 ay sonra 3 kritik toplantıyla başlıyor...
Son dakika haberine göre; Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul’da sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımları kapsamında yakın çalışma ekibiyle birlikte Ankara’ya dönecek ve mesaisini Beştepe’den sürdürecek. Toplu etkinlikler ise bir süre daha gündemde olmayacak.
Türkiye, 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarında önemli bir aşamayı geride bırakırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da normalleşme takvimi hayata geçiyor. Çalışmalarına artık Ankara'da devam edecek olan Erdoğan, bu hafta üç "mesafeli" toplantıya yüz yüze başkanlık edecek. Erdoğan, MGK ve Kabine toplantıları ile partisinin MYK toplantılarına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mart ayından bu yana duran toplu etkinliklerin ise bir süre daha gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
Milliyet'in haberine göre; Başkan Erdoğan, 2.5 aydır İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdürdüğü mesaisini normalleşme adımları kapsamında Ankara'ya alacak. Tüm Türkiye'de bugünden itibaren başlayacak yeni normalleşme süreciyle birlikte Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı ekibi de çalışmalarını Beştepe'den sürdürecek.
Yaklaşık 2.5 aydır başta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AK Parti MYK toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Erdoğan, 30 Ocak'tan bu yana MGK toplantısını gerçekleştirmedi. Erdoğan'ın, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik MGK toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. MGK'da başta Libya ve Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği MGK'nın gündeminde koronavirüs de olacak. Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile, aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere salgın da MGK'nın gündeminde olacak.
MYK TOPLANTISI
Başkan Erdoğan, Ankara'daki normalleşme mesaisine çarşamba günü de MYK'yı toplayarak devam edecek. MYK'da açık alanlarda yapılması planlanan kongre süreçleri, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştiren düzenleme ve Meclis takvimi değerlendirilecek.
Erdoğan, perşembe günü de dokuz kez telekonferans ile gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını Külliye'de yüz yüze gerçekleştirecek. "Sosyal mesafeli" ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir süre daha toplu etkinlikler de düzenlenmeyecek. Külliye'de kısıtlı ziyaretçi kabulü gerçekleştirilmesi planlanırken önlemler de üst düzeyde tutulacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık personeline misafirhane ve konaklama müjdesi
- Bakan Koca acı haberi duyurdu
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı
- ABD'de boğulan Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
- Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
- AK Parti başlattı İmamoğlu üstlendi
- Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlamaları sona erdi
- 76 gün sonra ilk kez!
- Yunanlar Osmanlı camisine saldırdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi