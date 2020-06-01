01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti

Son dakika haberine göre Saat 16.30 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıkarak Havalimanı'na geçen , 'ya gitti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

, 'ya gitti.

Başkan Erdoğan, saat 16.30 sıralarında Huber Köşkü'nden çıkarak 'na geçti. Erdoğan, saat 17.00 sıralarında Ankara'ya hareket etti.

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