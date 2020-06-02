Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse (COVİD-19) karşı vatandaşları uyardı.



Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." mesajını verdi.



