02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs uyarısı

, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KRİTİK UYARI

, koronavirüse (COVİD-19) karşı vatandaşları uyardı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." mesajını verdi.

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