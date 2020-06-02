Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse (COVİD-19) karşı vatandaşları uyardı.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." mesajını verdi.
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