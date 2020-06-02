Külliye'de MGK toplantısı sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür çalışmalarını İstanbul'daki Huber Köşkü'nde yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mesaisine başladı. Külliye'de yaklaşık 3.5 saat süren kritik MGK toplantısı sona erdi.

İŞTE MGK BİLDİRİSİNDE ALINAN KARARLAR

Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNMESİ KONUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır.

AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN HAKLARI TAVİZSİZ OLARAK SAVUNULACAK

Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

LİBYA HÜKÜMETİNE DESTEK

BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.

KORONAVİRÜS KURALLARINA DİKKAT EDİLDİ

Başkan Erdoğan, 15.35'te başalyan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlı ediyor. Külliye'deki toplantı sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak yüz yüze yapıldı. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, koronavirüsün dünyaya ve Türkiye'ye etkileri değerlendirildi.

20 MAYIS'TA BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla 20 Mayıs'ta bir güvenlik toplantısına başkanlık etmişti.

YARIN AK PARTİ MYK, PERŞEMBE KABİNE TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, yarın ise AK Parti'nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, dokuz kez video konferans yöntemiyle başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, bu kez yüz yüze gerçekleştirecek. Perşembe günü toplanacak kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik yasakların yanı sıra 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, illerdeki ve sektörlerdeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı. Bu arada, Külliye'de koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Çalışanlar mesai boyunca maske takıyor.