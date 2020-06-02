02 Haziran 2020, Salı
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Hakkari'de ele geçirildi! PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi bulundu

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda mayın, silah, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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HAKKARİ'DE ELE GEÇİRİLDİ!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bugün ilimiz ilçesi Gürkavak köyü ve Ortakçı mezrasında yapılan operasyonda tespit edilen sığınakta yapılan aramada mayın, doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, AK- 47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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