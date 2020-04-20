Hakkari Yüksekova’da askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpan askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı vatandaş, sabah bahçeye çıktığı sırada değişik bir kelebeğin olduğunu fark etti.
Hemen cep telefonuyla kelebeği kayda alan Akkurt, "Sabah bahçeye çıktığımda değişik bir kelebeğin durduğu gördüm. İlk kez böyle bir kelebek gördüğüm için çok şaşırdım. Hemen telefonumun kamerasıyla kayda aldım. İnternette araştırma yaptım, kelebeğin ismi mekik kelebeği ve çok nadiren görülen bir kelebek olduğu, tek akşamları çıkan bir türmüş" dedi.
İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken Mekik kelebeği (daphnis nerii), en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
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