Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı ve 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile 3 bin 256 rakımlı Varkevik Tepe üs bölgelerinde görevli askerler, zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.