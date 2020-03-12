12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:27
  • 1
  • 19
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Hakkari'de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde görev yapan askerler, tüm teknolojik imkanları kullanarak bölgenin teröristlerden temizlenmesi için mücadele veriyor.

  • 2
  • 19
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı ve 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile 3 bin 256 rakımlı Varkevik Tepe üs bölgelerinde görevli askerler, zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

  • 3
  • 19
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip yerlere kurulan üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutarak, sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor.

  • 4
  • 19
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik, son teknolojiyle donatılan binalar, sağlam kuleler, güvenlik yolları ve teçhizat sayesinde teröristlerin yaşam alanlarını tek tek imha ederek, bölgede huzur ve güveni tesis ediyor.

  • 5
  • 19
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!