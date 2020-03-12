Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:00Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:27
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Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
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Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
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Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
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Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!
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Mehmetçik Hakkari dağlarında teröristlere göz açtırmıyor!