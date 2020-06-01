01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açıkladı: Duruşmalar 16 Haziran'da başlayacak

Son dakika haberine göre Başkanı , Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 'da başlayacağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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YARGITAY BAŞKANI AÇIKLADI: 16 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Başkanı , Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 'da başlayacağını açıkladı.

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