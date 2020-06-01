Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açıkladı: Duruşmalar 16 Haziran'da başlayacak
Son dakika haberine göre Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
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