01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sevda Noyan o sözleriyle ilgili savunma yaptı: Keskin acılar sebebiyle söylenmiş sözlerdir

Yazar geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla tartışmalara sebep olmuştu. Hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet edilen Noyan’ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. olduğu sözlerden dolayı üzgün belirten Noyan, “Benim beyanlarım sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir” dedi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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SEVDA NOYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Katıldığı bir programda darbe girişi ve yeni bir kalkışma olduğu takdirde takınacağı tavır ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan yazar ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Adliyesi'nde ifade veren Noyan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, yayın sırasında istemsiz olarak sözler olduğunu kaydetti.

Noyan, ifadesinde şunları söyledi: "Televizyon programı 3 Mayıs 2020 gece yarısından önceki saatlerde başlamıştı. Sunucu Esra ile yapmış olduğumuz sohbetimiz yaklaşık 2.5 saat sürdü.

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"BİR SİLAHIM YOK"

Gecenin ilerleyen saatleri olması hasebiyle yorulmuştum. Sohbet sırasında kısaca 'hain darbe girişimi ile ilgili olarak yeniden yapılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahkir etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silahım da yoktur. Hain darbe girişimi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı en adil kararları verdiğine canı gönülden inanıyorum.

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"TRAVMALAR VE KESİN ACILAR NEDENİYLE SÖYLEDİM"

Kanun ülkesinde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Yargı gerekli önlemleri alır ve cezalandırmaları yapar. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim. Benim beyanlarım 15 Temmuz sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir. Bunun tekrarının olmayacağına söz veririm.

"KAMUOYU KIŞKIRTILDI"

Bu sözlerimle kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalışmıştım ancak sosyal medya ortamlarında çarpıtıldı. Özellikle terör örgütlerinin mensupları tarafından ve yurtdışı kaynaklı hesaplardan sözlerim sıkça çarpıtılarak ve photoshop ile söylediğim sözler de eklenerek kamuoyu daha da kışkırtılmıştır." (Sema Alim Dalgıç/ Sabah)

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