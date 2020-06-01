01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan normalleşme görüşmeleri

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, , ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ekaterina Zaharieva, Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.

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