14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlamaları sona erdi

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ana yollardan kurulan polis denetleme noktaları kaldırıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara İzmir gibi birçok il için uygulanan seyahat kısıtlaması da sona erdi. İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki seyahat kısıtlaması boyunca kullanılan polis kontrol noktaları da gece yarısından itibaren kaldırıldı.