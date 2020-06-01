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14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlamaları sona erdi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin de içinde bulunduğu 14 büyükşehir ve 'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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14 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA UYGULANAN SEYAHAT KISITLAMALARI SONA ERDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ana yollardan kurulan polis denetleme noktaları kaldırıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara İzmir gibi birçok il için uygulanan seyahat kısıtlaması da sona erdi. İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki seyahat kısıtlaması boyunca kullanılan polis kontrol noktaları da gece yarısından itibaren kaldırıldı.

Son dakika haberleri... 14 il ve Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi SON DAKİKA HABERLERİ... 14 İL VE ZONGULDAK'TA UYGULANAN 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

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