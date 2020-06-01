14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlamaları sona erdi
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin de içinde bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ana yollardan kurulan polis denetleme noktaları kaldırıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara İzmir gibi birçok il için uygulanan seyahat kısıtlaması da sona erdi. İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki seyahat kısıtlaması boyunca kullanılan polis kontrol noktaları da gece yarısından itibaren kaldırıldı.
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