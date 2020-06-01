Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında doluluk olması gerektiği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

GÜNDEM Giriş Tarihi: 01.06.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 19:57 ABONE OL

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.