01 Haziran 2020, Pazartesi
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Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında doluluk olması gerektiği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YÜZDE 50 ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.

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