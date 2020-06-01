Son dakika: Bakanlık harekete geçmişti! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: O kanallar kapatıldı
Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan birçok kanalın kapatıldığını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu kanallarda yer alan içeriklerde, çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı ögeleri içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili bakanlıklar ve cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen içerikler kaldırılarak kanallarının birçoğunun da kapatıldığı vurguladı.
Açıklamada ayrıca çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla "siber devriye" faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Çocuk İstismarı YouTube'da' başlığı ile sosyal medyada gündem olan ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer verildiği YouTube kanalıyla ilgili savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlık, 'Çocuk İstismarı YouTube'da' başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların üstün yararını gözetmek adına 7/24 internetteki problemli içeriklerin tarandığı ve gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa şikayette bulunulduğu ifade edilerek, şöyle denildi:
"Bugün gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur. Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak, bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz."
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