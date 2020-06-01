Türkiye'ye bir kez daha rezil oldu! Cumhuriyet'ten 2 günde 4 ayrı düzeltme
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u asılsız haberlerle hedef alan Cumhuriyet Gazetesi, dün olduğu gibi bugün de ilk sayfasından tekzip metni yayınladı.
Geçtiğimiz ay yaptığı asılsız haberlerle İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u hedef gösteren Cumhuriyet Gazetesi, Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığını iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, İletişim Başkanı Altun Cumhuriyet Gazetesi hakkında şikayette bulunmuştu.
*Dün/Bugün
TEKZİP METİNLERİ YAYINLANDI
Cumhuriyet Gazetesi, yaptığı yalan haberlerle ilgili olarak dün biri manşetten olmak üzere ilk sayfasından 3 adet tekzip metni yayınlamıştı. Aynı gazete bugün de manşetinden "Cevap ve düzeltme" başlığı ile bir tekzip metni yayınladı. Yayınlanan tekzip metinleriyle birlikte yalan haberlerle algı operasyonu yapan Cumhuriyet'in ipliği bir kez daha pazara çıkmış oldu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Terör örgütü PKK'dan çöküş itirafı: Çaresiz kaldık
- İmamoğlu Riva'yı zehirledi! Vatandaş isyanda
- İçişleri: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusu öldürüldü
- Yeni kimlik kartı alanlar dikkat!
- LGS ile ilgili flaş açıklama!
- Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı!
- Almanlardan büyük övgü: Türkiye gizli bir güç haline geldi
- Sevda Noyan'ın ifadesi ortaya çıktı!
- EGM duyurdu: O kanallar kapatıldı
- Bakanlık rehber yayınladı! Sitede oturanlar dikkat
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?