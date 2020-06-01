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Türkiye'ye bir kez daha rezil oldu! Cumhuriyet'ten 2 günde 4 ayrı düzeltme

İletişim Başkanı 'u asılsız haberlerle hedef alan , dün olduğu gibi bugün de ilk sayfasından tekzip metni yayınladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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CUMHURİYET'TEN 2 GÜNDE 4 AYRI DÜZELTME

Geçtiğimiz ay yaptığı asılsız haberlerle İletişim Başkanı Prof. Dr. 'u hedef gösteren , Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığını iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, İletişim Başkanı Altun Cumhuriyet Gazetesi hakkında şikayette bulunmuştu.


*Dün/Bugün

TEKZİP METİNLERİ YAYINLANDI
Cumhuriyet Gazetesi, yaptığı yalan haberlerle ilgili olarak dün biri manşetten olmak üzere ilk sayfasından 3 adet tekzip metni yayınlamıştı. Aynı gazete bugün de manşetinden "Cevap ve düzeltme" başlığı ile bir tekzip metni yayınladı. Yayınlanan tekzip metinleriyle birlikte yalan haberlerle algı operasyonu yapan Cumhuriyet'in ipliği bir kez daha pazara çıkmış oldu.

Yalan haber merkezi Cumhuriyet! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar YALAN HABER MERKEZİ CUMHURİYET! BİR GÜNDE MANŞETTEN 3 TEKZİP YAYINLAMAK ZORUNDA KALDILAR

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