Türkiye'ye bir kez daha rezil oldu! Cumhuriyet'ten 2 günde 4 ayrı düzeltme

Geçtiğimiz ay yaptığı asılsız haberlerle İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u hedef gösteren Cumhuriyet Gazetesi, Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığını iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, İletişim Başkanı Altun Cumhuriyet Gazetesi hakkında şikayette bulunmuştu.



*Dün/Bugün

TEKZİP METİNLERİ YAYINLANDI

Cumhuriyet Gazetesi, yaptığı yalan haberlerle ilgili olarak dün biri manşetten olmak üzere ilk sayfasından 3 adet tekzip metni yayınlamıştı. Aynı gazete bugün de manşetinden "Cevap ve düzeltme" başlığı ile bir tekzip metni yayınladı. Yayınlanan tekzip metinleriyle birlikte yalan haberlerle algı operasyonu yapan Cumhuriyet'in ipliği bir kez daha pazara çıkmış oldu.