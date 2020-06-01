01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Yeni kimlik kartı alanlar dikkat! Uygulama başladı

Son dakika haberine göre AŞ tarafından 'de ilk defa başlatılan uygulamayla, ve doğum yardımı ile ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini 'lerinde çipli kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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YENİ KİMLİK KARTI ALANLAR DİKKAT!

AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen ve doğum yardımı ile ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT 'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

SMS İLE BİLDİRİLECEK
Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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