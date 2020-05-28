28 Mayıs 2020, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı: Sorumluluk bâki

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden velilere çağrıda bulunarak, "Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE ÇAĞRI!

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Velilerimizden ricam "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.

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