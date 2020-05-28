Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı: Sorumluluk bâki
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden velilere çağrıda bulunarak, "Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Velilerimizden ricam "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Soylu'dan duygulandıran paylaşım
- Dünyada ilk kez Türkiye incelendi: Koronaya rastlandı
- Kafeler ne zaman açılacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- Sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Aile Hekimliklerine yeni kurallar geliyor!
- Öğrenciler dikkat! İlki 30 Mayıs'ta yapılacak
- Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
- Gezi ihanetinin 7. yıl dönümü!
- İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar
- Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...
- e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?
- Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?