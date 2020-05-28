Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı: Sorumluluk bâki

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Velilerimizden ricam "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.