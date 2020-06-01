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Alman Der Spiegel dergisi yazdı: Türkiye gizli bir güç haline geldi

, savunma sanayiinde attığı başarılı adımların meyvelerini topluyor. Bölgesinde gücü kabul edilen ve dünya siyasetinde daha etkin rol oynayan Türkiye'nin askeri hamleleri Almanya'nın gündeminde. Alman Der Spiegel dergisi "Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi" diye yazdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ALMANLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ: TÜRKİYE GİZLİ BİR GÜÇ HALİNE GELDİ

Almanya'da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisinde "'nin savunma projeleri: Yeni insansız hava aracı gücü" başlıklı bir haber yayımlandı.

"SARRAC ERDOĞAN'LA GÜÇ KAZANDI"
Habere göre 'da Türk SİHA'larının devreye girmesi, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac'ın güç kazandığı vurgulandı.

Öte yandan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı:

"BAYRAKTAR TB2 EN BAŞARILI ÜRÜN"
"Bayraktar Türk savunma sanayisinin en başarılı ürünü durumunda. 'İsrael Defense' dergisi bu hava aracını sınıfının en iyisi olarak tanımladı.

PKK İLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI SAĞLADI
Türkiye'nin 2014'ten bu yana TB2'yi ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde, "Bu hava aracı, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta." ifadeleri yer buldu.

"TÜRKİYE'NİN GİZLİ GÜCÜ DEVREDE"
"'a ayrı bir parantez açan Der Spiegel, "Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD'nin saygın üniversitelerinden MIT'den mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi."

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