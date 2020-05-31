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Son dakika: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda Temmuz 2019'da 'te 'un şehit düştüğü saldırının faili Kendal kod alı terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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GRİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temmuz 2019'da 'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı şehit olmuştu.

"KANIN YERDE KALMADI... "

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

İçişleri yaptığı paylaşımda, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis'te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera" ifadelerine yer verdi.

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