Bakan Ziya Selçuk'tan "EBA TV'de yabancı" dil açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram molası sonrasında dijital ortamda 15'inci kez gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na Trabzon'dan yüzlerce öğretmen katıldı. Öğretmenler, her zaman görev başında oldukları mesajını iletmek için önlükleriyle ekran karşısına geçerken, videokonferans aracılığıyla yapılan toplantının gündeminde yaz dönemi planlamaları vardı.

Uzaktan eğitimde son 3 haftaya girilirken meslektaşlarından öğrenme kayıplarını azaltmak ve daha verimli bir yaz dönemi geçirmek için önerilerini isteyen Bakan Selçuk, yaz tatili boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıkları anlattı. Bakan Selçuk, "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak, öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'inci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak" dedi.