Bakan Ziya Selçuk'tan "EBA TV'de yabancı" dil açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Trabzonlu öğretmenlerle buluşmasında "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak, öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram molası sonrasında dijital ortamda 15'inci kez gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na Trabzon'dan yüzlerce öğretmen katıldı. Öğretmenler, her zaman görev başında oldukları mesajını iletmek için önlükleriyle ekran karşısına geçerken, videokonferans aracılığıyla yapılan toplantının gündeminde yaz dönemi planlamaları vardı.
Uzaktan eğitimde son 3 haftaya girilirken meslektaşlarından öğrenme kayıplarını azaltmak ve daha verimli bir yaz dönemi geçirmek için önerilerini isteyen Bakan Selçuk, yaz tatili boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıkları anlattı. Bakan Selçuk, "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak, öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'inci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak" dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar!
- Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
- FETÖ'den tutuklanmıştı! 900 milyon dolarlık borçla battı
- Faik Öztrak fena çuvalladı! İşte kirli geçmişi!
- Atakan Arslan'ı şehit eden kalleş gözaltına alındı
- İşte yeme-içme sektörü için yeni önlemler rehberi
- İngilizler Türkiye'yi örnek gösterdi
- Kılıçdaroğlu'na eleştiri "Fikir sefaleti" düzeyinde...
- Sağlık Bakanı Koca'dan Dilek hemşire açıklaması
- Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi