31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sabah yazarı Dilek Güngör kaleme aldı! IMF komiseri Faik Öztrak'ın kirli geçmişi

Sabah yazarı Dilek Güngör kaleme aldı! IMF komiseri Faik Öztrak'ın kirli geçmişi

’yi adeta bataklığa sürükleyen skandalının mimarlarından olan ’li kirli geçmişini unutarak günümüzü eleştirmeye kalkmıştı. Sabah yazarı Dilek Güngör, Öztrak’ın geçmişte ’le Hazine’yi getirdikleri noktayı gözler önüne serdi. Dilek Güngör, “IMF vesayetinin savunucuları Derviş ve 'de ülkenin 30 yılına ipotek koydular. Uyguladıkları IMF reçeteleri, enflasyonu yükseltti, bütçe açığı verdirdi, ülke yüksek faize mahkum edildi. Yüksek faizli borçlarla gençlerin geleceği ipotek altına alındı. O dönemde ülke kaynakları faize harcandı” diye yazdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
ABONE OL
FAİK ÖZTRAK FENA ÇUVALLADI! İŞTE KİRLİ GEÇMİŞİ!

İşte Sabah yazarı Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkanlar:

" geçmişi unutup, bugünü eleştirmeye kalkınca duvara tosladı. vesayetçileri DervişÖztrak döneminde dolar-euro tahvillerinde % 12, TL'de % 55'ti. Milli gelirin % 20'si faize gidiyordu. Şimdi TL faizi % 8.8, euroda ise % 2.7

Geçtiğimiz günlerde bu günkü faizleri 'tefecilik' diye eleştirmeye kalkan 'li Faik Öztrak fena çuvalladı. Herkesin aklına Şubat 2001 krizi geldi. 2001 krizi öncesinde ülkede bankalar hortumlanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () izliyordu. O dönem BDDK yönetiminde Faik Öztrak da vardı. Öztrak'ın görev süresinde 13 batırıldı. Bankacılık sektöründe 1 yılda 40 bin kişiyi işinden oldu. Vatandaşa milyarlarca lira fatura kesildi. Öztrak daha sonra ABD'den ithal edilen ile birlikte bu kez Hazine'nin başına getirildi. IMF vesayetinin savunucuları Derviş ve 'de ülkenin 30 yılına ipotek koydular. Uyguladıkları IMF reçeteleri, enflasyonu yükseltti, bütçe açığı verdirdi, ülke yüksek faize mahkum edildi. Yüksek faizli borçlarla gençlerin geleceği ipotek altına alındı. O dönemde ülke kaynakları faize harcandı. Dolar-euro tahvillerine verilen yüzde 12'yi bulan faizin dışında TL faizleri de yüzde 55'lerdeydi. Milli gelirin yüzde 20'si faize gidiyordu.




GELİRİN %72'Sİ BORCA GİDİYORDU

Bütçe açığı yüzde 11-18 bandına çıkmıştı. stokunun milli gelire oranı 2002'de yüzde 72'lerdeydi. Yüksek faiz nedeniyle ülkede yatırım ve sosyal harcamalara alan kalmıyordu. Öztrak'ın ekonomi bürokrasisinde kritik görevlerde olduğu 1999-2002 yıllarında 29 milyar TL'lik borç 235 milyar TL'ye kadar çıktı.

ŞİMDİ AB'DEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ

2013'ten itibaren ardı arkası kesilmeyen Gezi, 17/25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi, hendek olayları, PKK-DAEŞ müdahalelerini başarıyla püskürten, son 2 yıldır da tüm saldırılara rağmen Hazine ve 'nın koordinatörlüğündeki 'ekonomide tam bağımsızlık' vizyonu ortaya koyan 'nin bağışıklık sistemi güçlendi. 2019'da borç stokunun milli gelire oranı yüzde 32'ye indi. Bu oran, gelişmekte olan ülkeler ve ortalamasının çok altında. Derviş-Öztrak döneminde milli gelirin yüzde 20'si faize gidiyordu, şimdi yüzde 2.3'ü. Bütçe açığı da yüzde 3'ün altında.

TARİHİN EN DÜŞÜK MALİYETİ

DÜNYA ekonomilerini yerle bir eden salgına rağmen Mayıs 2020'de TL borçlanmada faiz yüzde 8.8'e kadar geriledi. Kamu bankalarının uyguladığı faizler Gezi olaylarının başladığı 2013 seviyesine geldi. Sadece iç borçlanmada değil, uluslararası piyasalardaki borçlanmalarda da benzer bir durum var. 2017'de yüzde 5.5 düzeyinde seyreden Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi getirisi, Eylül 2018 tarihinde yüzde 9.1 düzeyine çıkı. Dengelenme sürecinin başarısı ile 2018'i yüzde 7.1 seviyesinden kapattı. 2019'da jeopolitik risklerden kaynaklanan dalgalanmalara rağmen, 10 yıllık dolar cinsi borçlanmanın faizi düşmeye devam etti. Türkiye, 2019'u yüzde 6.1 seviyesinden kapattı. Salgının başlamasından önce, 2020'de söz konusu faiz yüzde 5.4 düzeyine kadar geriledi. Şubat ayında yapılan 4 milyar dolar büyüklüğündeki son uluslararası tahvilde maliyet dolar cinsinden yüzde 4.95, euro eşdeğeri olarak ise yüzde 2.7 ile tarihin en düşük seviyesi yakaladı. Tüm saldırılara rağmen şubat ayında Türkiye en düşük faizli borçlanmasını gerçekleştirdi. Türkiye artık, isteyenin istediği kadar faiz geliri elde ettiği ülke olmadığını ortaya koydu. Derviş-Öztrak- IMF döneminde ülke kaynakları, faize kaptırılıyordu. Şimdi faiz musluğu kesildiği için elde edilen tasarruflar sağlık hizmetlerine, eğitime, savunmaya aktarılıyor."

CHP'li Öztrak, Türkiye ekonomisini uçuruma sürüklemiş! CHP'Lİ ÖZTRAK, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ UÇURUMA SÜRÜKLEMİŞ!

AK Parti'den CHP'li Faik Öztrak'a çok sert tepki: Daha önce görülmemiş siyasi barbarlık AK PARTİ'DEN CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'A ÇOK SERT TEPKİ: DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SİYASİ BARBARLIK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an ayetlerini 'düşman' olarak yorumladı CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK KUR'AN AYETLERİNİ 'DÜŞMAN' OLARAK YORUMLADI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA