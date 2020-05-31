31 Mayıs 2020, Pazar
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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 31.05.2020
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BİTLİS'TE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.

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