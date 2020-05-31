Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir. — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 30, 2020

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.