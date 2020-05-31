Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 30, 2020
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.
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