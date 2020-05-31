THY'den ikramlara koronavirüs düzenlemesi
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak Türk Hava Yolları (THY), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak Türk Hava Yolları (THY), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, verilen aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edecek THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.
MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLACAK
Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.
MENÜ KARTLARI DAĞITILMAYACAK
Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.
Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.
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