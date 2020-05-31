31 Mayıs 2020, Pazar
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THY'den ikramlara koronavirüs düzenlemesi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak (), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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THY'DEN İKRAMLARA KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak (), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, verilen aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edecek THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.

MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLACAK
Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.

MENÜ KARTLARI DAĞITILMAYACAK
Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

THY yeni düzenlemeyi duyurdu: Uçağa iniş ve binişler nasıl olacak? THY YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU: UÇAĞA İNİŞ VE BİNİŞLER NASIL OLACAK?

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