31 Mayıs 2020, Pazar
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Dünya genelinde Kovid-19 ölümleri 370 bini aştı

Son dakika haberi... genelinde koronavirüs pandemisi sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 ÖLÜMLERİ 370 BİNİ AŞTI

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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