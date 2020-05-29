Katıldığı programın Başkan Erdoğan'a bağlanması üzerine yayını terk eden CHP'li Muharrem İnce'ye cevap
CHP'li Muharrem İnce katıldığı televizyon programının İstanbul'un Fethi etkinliğinde açıklama yapan Başkan Erdoğan'a bağlanması üzerine yayını terk etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Muharrem İnce'nin mesnetsiz açıklamalarına tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP'li Muharrem İnce'nin tavrına tepki gösterdi.
MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?
Canlı yayında Başkan Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü için düzenlenen programına dönülmesi CHP'li İnce'yi çılgına çevirdi.
İnce, "Böyle programlara çağırmayın bir daha. Pravda gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Korkmayın bu kadar Erdoğan'dan" dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası ise İnce tepkisini artırarak canlı yayını terk etti.
İletişim Başkanı Altun şu ifadelerle İnce'ye cevap verdi:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, katıldığı bir televizyon programını terk eden Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.
Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.
Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.
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