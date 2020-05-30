İçişleri Bakanlığından "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında, Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.
14 İL VE ZONGULDAK'TAKİ ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI
Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.
KOD ALINDIKTAN SONRA BİLETLEMELER YAPILACAK
Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.
65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE...
65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.
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