İçişleri Bakanlığından "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

14 İL VE ZONGULDAK'TAKİ ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

KOD ALINDIKTAN SONRA BİLETLEMELER YAPILACAK

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE...

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.