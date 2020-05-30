30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığından "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge

İçişleri Bakanlığından "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge

Son dakika haberine göre; , 81 il valiliğine "" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında, Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki -çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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81 İLE YENİ GENELGE GİTTİ! İŞTE TÜM DETAYLAR...

, 81 il valiliğine "" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

İçişleri Bakanlığından Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması konulu genelge İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ SEYAHAT KISITLAMASI" KONULU GENELGE

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

14 İL VE ZONGULDAK'TAKİ ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki -çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

KOD ALINDIKTAN SONRA BİLETLEMELER YAPILACAK

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE...

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.

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