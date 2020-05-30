30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Başkan , Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan, Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve için baş sağlığı mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Başkan , sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve 'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Başkan Erdoğan, Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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